Aguero u nevolji, da li je ovo što je uradio na utakmici seksizam?

Sian Mejsi Elis je dugo pomoćni sudija, tačnije sutkinja u PL. Ona je svojevremeno bila predmet seksističkih opaski komentatora Endija Greja i Ričarda Kejsa, koji su komentarisali njen pol ne znajući da je mikrofon uključen.



Šta se juče desilo?



Kun je bio ljut zbog odluke sudije da pokaže da je aut za Arsenal, prvo se raspravljao, a onda prišao i stavio Mejsi Elis ruku na rame.



"Potpuno nepotrebno i ružno, ne bi to nikada uradio da je sudija muškarac, ovde se postavio kao neko nadmoćan", kaže Jan Rajt legenda Arsenala, sada TV komentator.



Gvardiola ne vidi problem.



"Dajte ljudi, Kun je sjajan momak, nije mislio ništa loše, tu nema kontroverze", rekao je posle pobede menadžer Sitija.



Bivši sudija Kris Foj smatra da je Aguero pogrešno postupio, ali da nema osnova da ga kazne. On jeste dodirnuo sudiju, ali to nije bilo agresivno, nije neuobičajeno da igrači prijateljski zagrle sudiju.



"Nije izgledalo dobro, nije trebalo da dodiruje sudiju, ličilo je na nepoštovanje, na sreću ona je iskulirala situaciju", smatra bivši Kunov saigrač iz Sitija, Majka Ričards.



Ali, jedan deo javnosti problem vidi u polu sudije, što opet nema uporište u pravilima, pa će i zahtevi da Aguero bude kažnjen biti odbačeni od disciplinaca.



Inače, Kun se vratio posle duge pauze i pokazao da će biti ogromno pojačanje u nastavku sezone.



"Odlično sarađujemo baš mi je nedostajao", izjavio je Rahim Sterling.

Aguero: Did the ball go out??

Lines woman: Yes it did

Aguero: We should go out too pic.twitter.com/sYvOiMedVW