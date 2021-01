Aguero opet van stroja, mora u izolaciju

Mančester Siti danas startuje takmičenje u FA kupu protiv Birmingema, a u timu ponovo nema Serhija Aguera.



Kako je saopšteno, Argentinac je bio u bliskom kontaktu sa osobom zaraženom virusom COVID-19, zbog čega mora da bude u izolaciji do sledećeg testiranja.



Pep Gvardiola je izveo prilično snažan sastav, tako da se očekuje da Siti opravda ulogu favorita.

Tu je kapiten De Brujne, Rodri, Marez, Bernardo, Foden i Žezus, dakle, prilično jaka napadačka linija.





Utakmica Siti - Birmingem na programu je u 14.30.

Your City line-up in the #FACup!



XI | Steffen, Cancelo, Dias, Walker, Mendy, Rodrigo, Mahrez, De Bruyne (C), Foden, Bernardo, Jesus



SUBS | Ederson, Stones, Gundogan, Fernandinho, Zinchenko, Delap, Harwood-Bellis, Nmecha, Mbete



⚽️ @HaysWorldwide

🔷 #ManCity pic.twitter.com/t6CTsZaqEE