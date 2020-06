Aguero ode u učitelje!

Premijer liga se nastavlja 17. juna.



Imaćemo dva susreta, Aston Vila - Šefild Junajted od 19 časova i onda veliki derbi Mančester Siti - Arsenal. Očekuje se da Aguero bude na terenu, videćemo da li će i očitati koju lekciju defanzivcima Arsenala.



A napadač će definitivno držati lekcije i to španskog jezika na BBC kanalu.



Učenici kod kuće će imati prilike da vide 'učitelja' Aguera uz kojeg će naučiti da broje od jedan do dvanaest. Ovaj vid nastave će pohađati mališani uzrasta od jedne do četiri godina.



Videćemo kako će se Kun snaći i u ovoj ulozi.

