Agonija Tadićevog Ajaksa, holandski gigant ovakve gubitke ne pamti!

Najpoznatiji holandski fudbalski klub Ajaks ovu godine je ostao kratak za nezanemarljivih 45 miliona evra zbog problema koje je uslovila pandemija koronavirusa.



Ekipa koju sa kapitenskom trakom predvodi srpski reprezentativac Dušan Tadić ne stoji loše na terenu, ali stvari u finansijkom pogledu nisu nimalo blistave.



To je potvrdio i komercijalni direktor kluba Meno Gelen gostujući u jednom podkastu.



"Kod nas nema tajni. Naš budžet sa Ligom šampiona iznosi 150 miliona evra, dok se bez nje spušta na 110. Troškovi nam iznose oko 55 miliona" - rekao je on, a zatim prešao na gubitke.



"Nedostaje nam 45 miliona evra. Jednostavno ne znamo šta da radimo sa tim. Sa nastupom u Ligi šampiona i eventualnim prezimljavanjem u Evropi postajemo rentabilni. Prihodovali smo od transfera Desta i Van de Beka, ali to nije sve" - rekao je Gelen dodajući da je kriza poremetila dugoročne planove, napravljene pre nekoliko godina.