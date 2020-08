Agent sada menja ploču, Lautaro se predomislio?

Barselona, Mančester junajted, Mančester siti - mesecima su se ređala imena najmoćnijih evropskih klubova u kontekstu transfera Lautara Martineza, a kao najveći favorit izdvojili su se Katalonci.



Usledio je potom pad forme kada je postalo jasno da argentinski napadač ipak mora još da napreduje ne bi li dostigao najviši mogući nivo u fudbalu i konstantnu formu.



"Lautarov transfer je više plod pisanja medija nego realnost. On je ugovorom vezan za Inter još tri godine i veoma je srećan u klubu. Imao je sasvim dobru sezonu, još uvek je u borbi za trofej u Ligi Evrope, pa se nadam da će Inter na kraju i osvojiti to takmičenje", rekao je njegov menadžer Karlos Beto Jake.



Ostaje pitanje - hoće li njegov transfer uslediti narednog leta?



"Nikada nisam morao da ga savetujem, pa ne moram ni sada. On je kompletan igrač i sazreo je u prethodnih nekoliko godina", izbegao je direktan odgovor zastupnik Martineza.



Argentinac je na 46 mečeva u toku sezone postigao 19 golova od kojih pet u Ligi šampiona, ali je nakon pauze zbog pandemije koronavirusa beležio dosta slabije partije.