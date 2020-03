Adio za Zvoneta, pogađate ko su sledeća dvojica? Šta Boban nije uspeo da uradi u tužnom Milanu?

Zvonimir Boban je dobio otkaz. Pričalo se, ostala je formalnost, uručeno mu je pismo o prekidu saradnje, Milan će izdati zvanično saopštenje.



Nije da je neočekivano, sukob između Gazidisa i tandema Boban-Maldini je kulminirao kada je Hrvat rekao da Ralf Ragnik nije rešenje za Milan, čime se suprotstavio prvom čoveku kluba, ali i vlasnicima.



Zbog toga je otišao, vraća se u FIFA, nastaviće posao kao saradnik Đanija Infantina.



Sledeći je verovatno Maldini koji će ostati do kraja sezone, ali verovatno napušta klub, jer će Ragnik biti i trener i sportski direktor, Maldinijeva ovlašćenja bi bila znatno smanjena i on ne želi da bude samo lutka na koncu.



Ide i trener Pioli, kome je to saopšteno, ostaće do kraja sezone, Gazidis ga je uverio da se ništa neće promeniti do juna, i da će svlačionica ostati na okupu. Ali, pitanje je kakva je situacija, svi znaju da trener odlazi, Ibrahimović se sprema da posle šest meseci napusti klub, Donaruma je na prodaju, Milan nema neku ambiciju u prvenstvu, ostao je kup protiv Juventusa, pitanje je zbog Korone kako će se taj format takmičenja završiti i kada će sve biti igrano zbog nedostatka termina.



Šta Boban nije uspeo?



Pre svega da obezbedi budžet za željeni prelazni rok. Pošto su prošle godine završili kao peti, "Rosoneri" nisu imali dovoljno novca za željene mete, otišao je Gatuzo, doveden Đampaolo u koga niko nije imao poverenja.



Boban je želeo da angažuje Olma, Koreu iz Atletika, Žedsona, ali nedostatak novca ga je prinudio na kompromise, onda i neslaganja sa Đampaolom koji je kritikovao prelazni rok i potpisao sebi otkaz.













Bilo je dobrih poteza Ernandez i Rebić, sa tim što je ovaj drugi na pozajmici bez prava otkupa, ali Milan nije uspeo da se oslobodi nekih igrača što je takođe bio problem. Na kraju, posegnuli su za veteranima Ibrom i Kjaerom, to je suprotno politici kluba da traži mlade igrače kojima bi tek mogla da skoči cena.



Klasična kvaka 22, Milan sa takvima ne može do Lige šampiona, a onda nema ni novca da se dovedu bolji igrači, pa je jasno zbog čega se vrte u krug godinama.



Boban nije uspeo, teško ko će bez novca, mada će sa Ragnikom od leta filozofija biti definitivno promenjena...