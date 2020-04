Adebajore, kako te nije sramota? Čovek koji nema srce...

U svetu je mnogo dobrih i plemenitih ljudi koji žele da pomognu u doba borbe protiv koronavirusa. Ipak, ima i onih kao što je Emanuel Adebajor.





"Za one koji kažu da ja ne doniram, dozvolite da vam objasnim. Biću veoma jasan - ja nikada ne doniram", rekao je Emanuel Adebajor u uživo uključenju putem Fejsbuka.



"Ja radim šta hoću i jedem šta hoću. Ima ljudi koji me kritikuju što ništa ne doniram Lomeu, glavnom gradu Togoa. Ima i onih koji misle da sam im ja doneo virus", rekao je on.



Za razliku od njega, njegove kolege sa afričkog kontinenta koji su bili veoma uspešni fudbaleri (neki to jesu i danas) su pomagali svoje države na sve moguće načine.



Recimo, Eto je obećao da će namirnicama opremiti 100 hiljada Kamerunaca, a doniraće i maske i dezinfekciona sredstva. Didije Drogba je ponudio svoju bolnicu u borbi protiv koronavirusa.



"Mogu da me porede sa Drogbom, mogu da me porede sa Etoom. Nažalost, nisam kao oni. Ja sam Emanuel Adebajor i ja ću uvek biti takav, radiću šta hoću", rekao je on.