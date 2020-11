A tvrdili su da je "kanta", Feliks kao Feniks!

Mnogo se buke prošle godine dizalo oko Žoao Feliksa. Proglašavan je za "kantu", promašaj, podsetimo, sav novac od Grizmana je Atletiko isporučio u Lisabon za vunderkinda Benfile. I kada odmah ne počneš da igraš na najvišem nivou, slede sumnje, pričalo se da je nezainteresovan, malodušan, da mu ne odgovara Simeoneov sistem, na kraju, prošla sezona je bila za zaborav.



Naime, Žoao Feliks je odigrao 36 mečeva i dao 89 golova.



Ali, i pored toga što je dobio porciju kritika, pa i hlađenje od strane "Ćola" Simeonea, Argentinac je ponavljao da je Feliks mlad, da je ovo tranziciona sezona, da treba sačekati.



I bio je u pravu.



Žoao Feliks je postigao četiri gola za pet dana, rasturio je Salcburg, a pogodio je dva puta na "El Sadaru". Osasuna mu je omiljena žrtva, dao im je i prošle godine dva gola.



Ove sezone, Portugalac je do sada odigrao osam mečeva u svim takmičenjima i pogodio mrežu pet puta. Ali, to nije sve, magija se vratila, igra fantastično, ponovo je to onaj klinac iz Benfike.







On je juče dobio više od polovine duela, nema Košte, ni Suareza, pa je morao da igra ofanzivnije, ali su se on i Korea u tandemu odlično snašli. Portugalac je podelio i 28 od 31 pasa, izgleda da mu odgovara i ofanzivniji sistem koji Atletiko primenjuje ove sezone.



U toj formaciji, ima više slobode, često ostaje jedan na jedan sa rivalima, a tu je nenadmašan. "Zlatni dečak" je našao konstantnost u igri, dobio samopouzdanje. Uz pet golova, ima i dve asistencije. Sve se to odrazilo da Atletiko postiže u proseku dva gola po meču ove sezone, što je veliki skok u odnosu na start prethodne.









Feliks je praktično za mesec dana napravio ono što je učinio za pola debitantske sezone. I jasno, naredni protivnik Atletika, Lokomotiva, ima čega da se plaši...