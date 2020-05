A od Sevilje - izvinjenje!

Četvorica fudbalera Sevilje izvinili su se danas zbog žurke koju su napravli i prekršili pravila o karantinu koja su uvedena zbog pandemije korona virusa.Izvinjenje putem društvenih mreža uputili su Lukas Okampos, Franko Vaskes, Luk de Jong i Ever Banega.Prema naredbi nadležnih, u kućama je dozvoljeno okupljanje do 10 osoba, ali se na fotografijama vidi da se na zabavi u dvorištu okupilo više ljudi.Prema protokolu Primere, fudbalerima je dozvoljeno da napuštaju svoje domove samo kada dolaze na treninge ili iz posebnih razloga.Takmičenje u Primeri prekinuto je u martu zbog pandemije, a trebalo bi da se nastavi 8. juna bez publike. U Španiji je do sada zaraženo više od 280.000 ljudi, a od posledica novog virusa umrlo je više od 28.000., naveo je Banega.Grešku je priznao i Okampos, koji je rekao da su takvim postupkom naštetili imidžu kluba.dodao je on.Uz izvinjenje, Vaskes je rekao da su on i saigračiDe Jong se izvinio svima koji su se uvredili zbog žurke i rekao da se to više neće ponoviti., naveo je on.