A kako drugačije - Preokret uz goleadu, Atalanti fale još samo DVA!

Fudbaleri Atalante zaslužuju da budu drugi u Seriji A i da igraju četvrtfinale Lige šampiona, a od večeras im nedostaju još samo dva gola do STOTKE u prvenstvu!Neverovatni Gasperinijev tim je danas kao gost, posle preokreta pobedio Parmu rezultatom 2:1 i tako privremeno preuzeo drugo mesto na tabeli, ali sa mečom više od Intera.Parma je doduše povela, Juventusov novajlija Kuluševski je u 43. minutu, posle jednog karambola i uz malo sreće pogodio za 1:0. Ipak, Atalanta je do kraja uspela da preokrene, Malinovski je u 70. minutu snažno tukao iz slobodnjaka , probužio je i živi zid i golmana Sepea.Samo 14 minuta kasnije, Papu Gomez je posle solo prodora precizno šutirao u sam ugao za novu veliku pobedu Atalante. Verovali ili ne, tim iz Bergama je stigao do neverovatnih 98 golova u Seriji A, ima 23 pobede i 78 bodova i za kraj zaslužuje da u poslednjem kolu postigne još ta dva gola i pređe i 80 bodova.A onda, neka se spreme i za meč karijera i života protiv Pari Sen Žermena, 12. avgusta. Ceo sve će navijati za njih...