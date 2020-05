24 godine od Jugovićevog trijumfa sa Juventusom - a onda 'prokletstvo'!

Ove sezone ćemo izvesno videti kraj jedne duge negativne serije.



Liverpul će po nastavku sezone osvojiti titulu Premijer lige na koju su čekali čitave tri decenije. "Redsima" treba svega dve pobede i za matematičkog slavlje.



Sa druge strane Juventus ima negativni period kada se priča o Ligi šampiona, prošlo je čitavih 24 godine od kada su "bjankoneri" podigli poslednjeg 'klempavka' i to u Rimu.



U finalu na "Olimpiku" susreli su se Ajaks i Juventus, golovima Ravanelija i Litmanena se otišlo u produžetke posle kojih nije bilo pobednika te se produžilo na penale.



"Kopljanici" su bili nesigurni, u četiri serije čak dva promašaja Davidsa i Siloja dok su kod Lipija bili svi sigurni. Vladimir Jugović je u četvrtoj seriji doneo trofej i veliko slavlje - a od tada bolni neuspesi.



Juventus je u naredne dve godine ponovo igrao finala LŠ da bi izgubili od Borusije Dortmund a onda sledeće od Real Madrida sa Mijatovićem.





2002/2003 su izgubili od Milana u jednom od dosadnijih finala elitnog takmičenja, 2014/15 poraz od Barselone u Berlinu i pre dve godine poraz od Real Madrida sa 4:1 u Kardifu.



Dakle devet učešća u finalu, dve pobede uz sedam poraza od toga pet zaredom. Juventus čeka svoje utakmice sa Lionom u ovosezonskoj Ligi šampiona, da li je ovo ta za prekidanje 'prokletstva'?



WHAT A NIGHT IN ROME! 🏆⭐️#OnThisDay In 1996 we won the @ChampionsLeague! #FinoAllaFine ⚪️⚫️ #ForzaJuve pic.twitter.com/M8O0lRnlz8