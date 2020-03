1. mart kao prava opomena - Zizu, čuvaj se Kikea!

Malo ko može da se pohvali ovakvim rezultatima protiv Real Madrida.



Kike Setijen danas prvi put predvodi Barselonu u El klasiku, a njegova statistika protiv Reala je jedna od zanimljivijih tema u madridskim medijima.



I Marka i As podsećaju da je Setijen bio "rak rana" Madriđanima i to baš na stadionu Santjago Bernabeu. Setijen je u La Ligi ukupno osam puta igrao protiv Reala u Madridu, i ima impresivan skor od dve pobede, dva remija i četiri poraza, što je svakako uspeh ako se uzme u obzir da je trenirao Las Palmas i Betis.



Zanimljivo, Setijen je baš na današnji dan, 1. marta 2017. godine ispustio veliku pobedu u Madridu. Njegov Las Palmas je do 86. minuta imao prednost od 3:1, a ekipu je predvodio Kevin Prins Boateng, koji je pogodio za 3:1.



Ipak, Real je golovima Kristijana Ronalda u 86. iz penala i 89. minutu, došao do velikog boda.









U sezoni 2017/18, Kike Setijen je preuzeo Betis i napravio novo čudo u Madridu. Golovima Lorena Morona i Hesea Rodrigeza, Betis je slavio rezultatom 2:0.



Poređenja radi, učinak od 50% poraza u Madridu ima i Luis Enrike, što pokazuje da je Setijenov učinak još kako za svaki respekt.



Najbolji od svih ima svakako Pep Gvardiola, koji je u Madridu na 18 mečeva zabeležio 10 pobeda, četiri remija i četiri poraza.





Ako na to dodamo da Barselona ima četiri vezane ligaške pobede u Madridu + Setijen, pred Zidanom je težak izazov, naročito posle poraza od Sitija...