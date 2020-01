Zvezdino očajno šutersko veče, "fenjeraš" odneo bodove iz Beograda!

Poraz Crvene zvezde mts u okviru 19. kola Evrolige od Žalgirisa rezultatom 70:76.







Zvezda je vodila sa 4:0 i nadali su se navijači da bi ekipa Dragana Šakote mogla da napravi ranu veliku prednost kako bi ušli u laganiji meč, ali se to nije desilo.



Desili su se crni minuti u Zvezdi, više od tri minuta nije bilo prolaza kroz obruč, pa je Žalgiris serijom od 11:0 došao do opipljive prednosti.



Lorenco Braun je tada ušao u seriju, pogodio je trojku, dvojku, imao i alej-up asistenciju za Simanića, igrao je odlično i Zvezda je stigla i do prednosti. Ipak, gosti su zahvaljujući Kej-Si Riversu, nekadašnjem igraču Zvezde, stigli do vođstva pred odlazak na mali odmor.



Totalna neizvesnost u drugoj četvrtini, igralo se poen za poen, a vredne pomena su bile blokade Gista i Dobrića koje su održavale Zvezdu. Dobrić je postigao i trojku nakon koje je Zvezda vodila, ali nije bilo dovoljno da se na poluvreme ode sa prednošću, bilo je 38:38.



Kada su Simanić i Bili Beron postigli trojke na startu treće deonice, nadali smo se da će srpski tim uspeti da se odlepi od Žalgirisa. Ipak, to se nije desilo, novi crni minuti Zvezde. Ponovo tri minuta bez koša, gosti su ponovo preuzeli prednost, nije pomogla ni nova trojka Lorenca Brauna kada se Zvezda vratila u egal jer su gosti ponovo imali prednost zahvaljujući Ulanovasu.



Gosti su početkom poslednje deonice imali i +9 nakon pet uzastopnih poena Hejsa. Bili Beron je trojkom dao nadu da Zvezda može malo više na ovom meču, a nakon poena Gista je bilo 68:63 za goste.







Možda i ključni detalj u poslednjoj četvrtini jeste 2+1 Džoka Lendejla, a potom na drugoj strani promašena trojka Kevina Pantera, bilo je prekasno da Zvezda koja nije odigrala dobru šutersku utakmicu uradi nešto više.







Loše šutersko veče Crvene zvezde je na kraju i presudilo, Žalgiris je zasluženo osvojio dva boda.







Lorenco Braun je bio jedini dvocifreni u redovima Zvezde sa 14 poena, Beron i Štimac su imali po 9 poena. Na drugoj strani najefikasniji je bio Lekavičius sa 17 poena.