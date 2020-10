Zvezdina misija u Rusiji - neuspešna!

Novi poraz Crvene zvezde mts u Evroligi i to od Himkija rezultatom 83:77.



Himki je veoma brzo stigao do 7:1, Karasjov, Jerebko i Monro su napunili koš ekipe Saše Obradovića u kojoj smo čekali nekoga da proradi i da donese egal.



U prva tri minuta meča Zvezda je postigla samo jedan poen, ali je onda Lojd pokrenuo svoj tim trojkom, a kada su trojke pogodili Volden i Lazić došlo je i do preokreta.



Posle poena Ročestija i Terija Zvezda je imala pet poena prednosti, ali su domaći uspeli do kraja poluvremena u više navrata da se vrate u meč i da preokrenu rezultat.



Šved je proradio, na drugoj strani je Ročesti držao Zvezdu u napadu, ali je Himki ipak otišao na odmor sa prednošću od 44:40.



Velika neizvesnost bila je u nastavku meča, u trećoj četvrtini gledali smo ogroman broj slobodnih bacanja, a iz toga je Zvezda profitirala sredinom deonice pa je prešla u prednost koja je bila ponovo ona najviša od 5 poena kada je Emanuel Teri poleteo i zakucao.



Šved je na drugoj strani ređao poene sa slobodnih bacanja, a serijom 8:0 domaći završavaju četvrtinu.



Trojkom O'Brajanta je počela poslednja deonica, Zvezda je prešla u prednost 58:60, ali je onda Mekalum preuzeo stvari u svoje ruke. Pogodio je trojku, pa dvojku, pa onda još jednu trojku za 66:60.



Možda je Zvezda bila već tada utučena, a dodatno su je utukle dve trojke, prvu je pogodio Janis Tima, drugu Erik Mekolum koji je definitivno igrač utakmice.



Nije Mekolum tu stao, pogodio je još jednu trojku za 77:66 na 2:31 do kraja.



Tada je zaista sve bilo gotovo.







Džordan Lojd kod Zvezde najefikasniji sa 18 poena, ali je pogodio samo 4 od 14 šuteva iz igre. Džoni O'Brajant je pogodio 14 poena, Volden je imao 11. Na drugoj strani Mekolum 23 poena, Šved 17 poena i 12 asistencija.