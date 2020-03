Zvezdin ponos, ovo su reči trenera Makabija!

Tim Dragana Šakote je sinoć u "Štark areni" slavio sa 92:76, prilično ubedljivo i to protiv pretendenta na najviši plasman, ekipe Makabija.



Posle meča je bilo uočljivo zadovoljstvo kod košarkaša Crvene zvezde mts koji su imali sjajno šutersko veče, a trener gostujućeg tima je to samo potvrdio.



Janis Sferopulos je istakao da je Zvezda bila bolja ekipa.



"Hteo bih da čestitam Zvezdi, koja je ne samo pobedila, već i bolje igrala od nas. Bila je odlična od početka, naročito u trećoj deonici. U prvom poluvremenu šutirala je sa distance sa 72% uspešnosti, ali smo i pored toga imali samo šest poena zaostatka. Međutim, kada smo primili 30 poena u trećoj četvrtini, postalo je jasno da nismo bili psihički spremni za težak izazov. Moraćemo da naučimo iz ovog poraza pre nego što izađemo na naredni meč", istakao je trener Makabija.



"Mislim da je Zvezda odigrala jednu od najboljih utakmica. Ako se već šutira ovako, onda je sve veoma lakše. Nije nama ovakvo izdanje bilo neočekivano, jer svaki tim u Evroligi ima dobre igrače i može da odigra dobro. Ne pravdam se, niti tražim opravdanje, Zvezda je, prosto, bila bolja. Iskustvo nam govori da se svake sezone maltene svi timovi bore za mesto u plej-ofu, pa ne sumnjam da će i Crvena zvezda, ako bude imala matematičke šanse, da se bori do samog kraja", rekao je Sferopulos.