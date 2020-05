Zvezdin kapiten još jedan u nizu, da li se rešenje nazire?

Branko Lazić je govorio za TV Prva, istakao je nešto što je sve verovatnije, a to je da klubovi sada imaju pripreme pre priprema.



"Velika je verovatnoća da jesu pripreme pre priprema, ali čekamo taj ponedeljak kada će se definitivno odlučiti o nastavku. Treniramo i spremamo se najnormalnije. Što se tiče teškoća i tog psihičkog dela, svakako je teško, jer je ovo novo za sve nas. Svi smo se verovatno prvi put susreli sa ovim u karijeri, da se usred sezone napravi ovakva pauza zbog situacije u svetu i teško je vratiti se, ali moramo da se prilagođavamo situaciji, kao i ostali", rekao je Lazić za TV Prva.



Smatra da je najpametnije da se sezona završi i da se svi posvetimo novoj sezoni.



"Iskreno, po mom mišljenju složio bih se sa većinom kolega koji su rekli da je možda pametnije da se sezona prekine i da jednostavno nastavimo pripreme za sledeću. Jednostavno, da se čitava ova situacija sa virusom smiri, 'očisti', da se mi još bolje pripremimo za sledeću sezonu, da ne bi došlo do povreda", rekao je on.



Govorio je i o razlici u pripremama sa početka sezone i sada.



"Ovo se nije desilo na početku sezone, kada postoje neke uslovno rečeno 'lakše' utakmice da se uvedeš u ritam, već je ovo faza u kojoj su bitne utakmice, u kojima se igra za trofej i za šta se spremaš od početka... Pauza je došla iznenada, pa smo iz ritma u kojem smo ponekad imali i četiri utakmice nedeljno došli u fazu da se odjednom prekine sezona, da nema mečeva i treninga i da to traje dva meseca. Jako je teško vratiti se na taj nivo, ali treniramo, iščekujemo ponedeljak i odluku o nastavku sezone", rekao je Lazić.