Zvezdin Amerikanac definitivno odlazi, već je prijavljen u drugom klubu!

Mnogi su Kalina Lukasa označili kao potpuni promašaj u Crvenoj zvezdi mts.



On je došao kao veliko pojačanje u tim Dragana Šakote, kao igrač koji je svojevremeno igrao u Memfisu i Detroitu, ali nije uspeo da se nametne u srpskom klubu zbog lošije fizičke spreme.



Gde je sada?



Kada je nastala pandemija koronavirusa on je otišao u SAD, a tamo će po svemu sudeći i ostati imajući u vidu da je potpisao za - Detroit.



Ipak, ne za Pistonse, već za tim koji će se zvati Detroit na "TBT kupu" koji se igra svake godine u SAD-u.



"The basketball tournament" se igra po nokaut sistemu, a za tim Detroit igraju Leland King, Met Tejlor, Brendon Ostin i Redži Kisonlal pored Kalina Lukasa.







Inače, Lukas je odigrao svega tri meča za Crvenu zvezdu mts.