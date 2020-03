Zvezdi treba još neki Lazić? Šakota brani i Lukasa

Posle meča, trener crveno-belih Dragan Šakota podsetio je da je sličan meč ove sezone odigrala i protiv Bajerna, kada je takođe dominirala čitavim tokom meča.





''Čestitam igračima, zaslužili smo pobedu. Kontrolisali smo utakmicu gotovo 40 minuta, izuzev nekoliko završnih trenutaka kada je susret već bio rešen. Veoma sam zadovoljan izdanjem.







Kakva je liga, a Evroliga je najjača ikada, jako je teško da imate ovakve utakmice gde možeš da kažeš da si sve vreme dominirao. Mi smo ih imali dve ove sezone – protiv Bajerna i večeras protiv Makabija.







Jeste bilo duplo kolo, nikada ne znate ko u kakvom energetskom momentu dolazi, neke ekipe su dupli program koristile da naprave dobar rezultat, a mi smo napravili lepu pobedu nakon meča u Istanbulu. Imali smo dobru energetsku reakciju, kontrolisali igru i odneli zasluženu pobedu'', objašnjava Šakota.





Novinare je zanimao njegov komentar igre najnovijeg pojačanja Kalina Lukasa , koji je u pobedi nad Makabijem upisao dva poena i četiri asistencije za nepunih 15 minuta u igri.





''Pričao sam o tome već – sve što nam da do kraja sezone, bićemo zadovoljni. Dugo nije bio u ritmu, što je nezgodno. Mi smo cele sezone u jakom ritmu, morali smo da napravimo određeni balans. Lukas je odigrao na zadovoljavajućem nivou, imao je 4 asistencije u prvom poluvremenu, neke asistencije su nažalost promakle nisu završene poenima, ali mi smo zadovoljni'', istakao je Šakota.





Osvrnuo se i na pakleni ritamj takmičenja, zbog čega sve češće dolazi i do povreda igrača. S tim u vezi dao je zanimljivu konstataciju.



-





''Ova sezona će biti duboko analizirana, mislim da u analizu mora da uđe i Svetska zdravstvena organizacija jer ovakav ritam nije dobar za ovu decu'', naglasio je Šakota.





Branko Lazić je neretko bio meta kritika ove sezone, ali Šakota je stao u odbranu kapitena.