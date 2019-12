Zvezda ZVANIČNO potvrdila - potpisao igrač koji ''zna težinu njenog dresa''!

View this post on Instagram

Bivši reprezentativac Srbije i veliki ljubimac navijača Crvene zvezde, @stimac51vladimir, vraća se u svoju drugu kuću – Crvenu zvezdu! Povratkom Vladimira Štimca Crvena zvezda je dobila igrača i čoveka koji zna obaveze i težinu dresa koji će nositi. Novi centar Crvene zvezde mts prvi nastup u dresu sa brojem 91 upisaće u petak na gostovanju ekipi Zenita u okviru 16. kola Evrolige. Vlado, dobro došao kući! 🔴⚪️🙌🏼 #kkcz #WeAreTheTeam #Zvezdas