Zvezda vida rane u Tel Avivu, vreme je za pobedu!

Ekipa Crvene zvezde mts naredni meč u Evroligi igra protiv Makabija iz Tel Aviva i to u Izraelu, a ukoliko želi da se takmiči za top 8, ova pobeda se nameće kao imperativ pošto je Makabi sa samo 3 pobede u dosadašnjem delu Evrolige. Ne samo to, Zvezda već zaostaje za timovima koji su joj najozbiljniji konkurenti za plasman u osam najboljih ovog takmičenja.Makabi je daleko od onog tima koji je harao Evropom, to je sada osrednja evroligaška ekipa, ako ne i tim za donji dom.Skoti Vilbekin je i dalje njihov glavni košarkaš, igra najviše i najveća je pretnja u napadu, a dovođenje Anta Žižića je takođe veliki plus za Makabi imajući u vidu da igra sasvim solidno i posebno je velika pretnja kada su skokovi u napadu u pitanju, ima ih skoro 3 po meču, što će značiti i toliko dodatnih napada za Makabi. Od ostalih treba izdvojiti Brajanta, Dorsi se ispucava i ima loš procenat, ali nikada se ne zna kakav će dan imati. Otelo Hanter je još jedan igrač koji ima iskustva, a Kalojaro je u odličnoj formi pošto je Albi ubacio 18 poena.Sa druge strane, Zvezda je odigrala slab meč protiv Efesa, ali imaće sasvim dovoljno vremena da se pripremi za Makabi i verujemo - pobedi. Džordan Lojd je ušao u kontra ritam, dok Torijan Kori Volden igra sve bolje i možda je trenutno najveći oslonac u oba pravca za Sašu Obradovića. Ono što Zvezda traži jeste forma centara, srećom je bilo vremena ovih dana da se radi na tome. Takođe, povreda Lengstona Hola je učinila svoje, Ročesti ovoga puta nije dorastao zadatku, pa verujemo da će završiti svoju drugu epizodu u Zvezdi ranije nego što se očekivalo.Pored Lojda, više očekujemo od O'Brajanta, Terija, pa i od Davidovca.Potreban je pristup kao u mečevima protiv Barselone i Olimpije iz Milana, Zvezda je odigrala tu nedelju odlično u Evroligi, a nakon umora koji je stigao igrače za utakmicu protiv Efesa (setimo se da je prethodio i derbi), očekujemo daleko bolje izdanje i bolji šut crveno-belih.Generalno, Zvezda nema mnogo uspeha sa Makabijem. U poslednjih 12 mečeva Zvezda je slabija, pet pobeda, Makabi ima sedam, ali treba napomenuti i da je poslednjih godina znatno promenjena slika, u poslednjih sedam mečeva, Zvezda je pobedila pet puta.Ipak, na poslednja dva gostovanja u Tel Avivu nije dobro prošla, pa je vreme da se iskupi.Iako Zvezda nije favorit u ovom meču, jasno je da je u ovoj Evroligi sve moguće i da su favoriti padali u duelima sa najslabijima, pa zašto ne bi i srpski tim savladao Izraelce u Tel Avivu.Meč se igra u četvrtak od 20:05.