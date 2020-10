Zvezda već na ''PLUS 100''! I ''Delije'' su u čudu šta gledaju! (TVITOVI)

Protiv Cibone ''plus 38'', protiv Borca ''plus 31'', protiv Mornara ''plus 31'' - kada se sve sabere, Zvezda posle samo tri kola ABA lige ima koš razliku ''PLUS 100''!





Bar se od Mornara očekivalo da pruži nešto jači orpor Obradovićevoj ''kaznenoj ekspediciji'', ali od toga nije bilo ništa, pa Zvezda zaista izgleda zastrašujuće za sve rivale u regionu.





Navijačima Crvene zvezde ostaje da uživaju u svemu ovome, uz nadu da će seriju pobeda započeti i u Evroligi.