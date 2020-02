"Zvezda svakom daje 10 poena fore", ali Radničkom nije bilo dovoljno (TVITOVI)

Počela je borba za "Žućkovu levicu" i to utakmicom između šampiona Srbije i Jadrana Crvene zvezde i BKK Radnički.



Košarkaši Radničkog su odlično otvorili meč, ubrzo su stigli i do 10 poena prednosti (16:6), pa su imali i 12 poena viška.



Ipak, ulaskom Kevina Pantera situacija se promenila, sjajni bek je vezao 11 poena za nešto više od dva minuta i potpuno vratio Zvezdu u meč, koja je ipak na prvi odmor otišla sa tri poena u minusu.



U drugoj deonici sve dolazi na svoje, "crveno-beli" stižu do prednosti, krajem kvartala i do viška od 15 poena.



Na kraju se na veliki odmor otišlo sa 60:42 u korist Zvezde, koju je sa 15 poena predvodio Panter, 11 je dodao Davidovac, dok su sa druge strane Dunđerski i Valjarević ubacili po 13 poena.



Navijači nisu zadovoljni Zvezdinim otvaranjem utakmice, što je problem Šakotine ekipe već neko vreme u svim takmičenjima.