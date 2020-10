Zvezda ''sagorela'' u Istanbulu, šta je čeka u Zagrebu?

Košarkaši Zvezde igraju u ponedeljak od 18 časova u Zagrebu protiv Cibone, utakmicu prvog kola ABA lige.





"Čeka nas izuzetno važna utakmica, sagoreli smo u Istanbulu, delom i zbog očekivanja, možda i jer je to bila prva prava utakmica nakon tolike pauze. Upravo tu tražimo dodatni motiv, da promenimo 'klimu' odigramo bolje i počnemo na pravi način ovo takmičenje. Vidimo da su u ABA ligi iznenađenja moguća, svako svakoga može da dobije, a regionalno takmičenje je iz više razloga prvi prioritet za Crvenu zvezdu", rekao je Obradović za klupski sajt.



"U ovoj ligi ćemo morati da dajemo 100 posto svojih mogućnosti uz respekt prema svakom protivniku i svakoj utakmici", dodao je trener crveno-belih.



Zvezda je sezonu počela porazom, od Fenerbahčea u Evroligi sa 63:77.



Crveno-beli popodne putuju u Zagreb na utakmicu, a Obradović će moći da računa na sve igrače osim na Emanuela Terija, čiji je test na korona virus bio pozitivan pre sedam dana.





Jedan od najiskusnijih u ekipi Crvene zvezde Marko Simonović rekao je da je Cibona mlada ekipa željna dokazivanja i da crveno-beli moraju da budu oprezni kako se ne bi dogodilo iznenadjenje na početku takmičenja.





"Košarka se nije igrala sedam meseci i biće nam potrebno vreme da se uigramo i uhvatimo takmičarski ritam, posebno nakon ove pauze koja je za naše okolnosti bila predugačka. Uz sve to, nismo se ni raspakovali a krećemo na novi put, nešto što će takodje biti čest slučaj ove sezone. Kada na sve to dodamo i pandemiju korone, jasno je da će svako gostovanje biti teško i neugodno iz više uglova. Bez obzira na sve, naš cilj je da krenemo pobedom u Zagrebu", naveo je on.



Posle utakmice košarkaši Zvezde se odmah vraćaju u Beograd i počeće pripreme za utakmicu sa Baskonijom, u petak od 19 časova u Beogradu, u drugom kolu Evrolige.



