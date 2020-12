Zvezda sa Radonjom stiže u Laktaše, u Igokei imaju probleme...

Trener košarkaša Igokee Dragan Bajić rekao je danas, uoči meča protiv Crvene zvezde, da će njegova ekipa pokušati da "odgovori favoritu koliko može u ovom momentu".



"Očekuje nas u nizu još jedna teška utakmica sa jako kvalitetnim protivnikom kao što je Crvena zvezda... Pokušaćemo odgovoriti favoritu koliko možemo u ovom momentu. Vremena za pripremu nemamo jer smo se bazirali da se što bolje odmorimo za utakmicu", rekao je Bajić.



Košarkaši Igokee sutra dočekuju Crvenu zvezdu u utakmici 12. kola ABA lige.



"Dobro je poznato u kakvim se problemima nalazimo kada su u pitanju povredjeni igrači i koliko nam to otežava kada je u pitanju rotacija igrača i sam ritam naše igre, što se moglo videti u drugom poluvremenu protiv Hapoela", rekao je Bajić.



Igokea trenutno ima osam pobeda i dva poraza, dok je skor Zvezde 9/1.



Tešku utakmicu očekuje i igrač Igokee Darko Talić i, kako je naveo, "ne treba previše trošiti reči o tome kakav kvalitet poseduje ekipa Zvezde".



"Kao što znamo, kod njih je došlo do promene trenera, gde će oni sigurno pokušati da se pokažu u najboljem svetlu i da podignu trenutnu formu", rekao je Talić.



Talić je rekao i da njegova ekipa meč dočekuje posle dve vrlo isrcpljujuće utakmice u Ligi šampiona i dodao da je najbitnije da se tim odmori do nedelje koliko god je to moguće.



"Igramo na domaćem terenu i imamo svoje šanse. Verujem u svoju ekipu, ne bojimo se nikoga i sigurno da ćemo dati sve od sebe da dobijemo utakmicu, bez obzira što je sa druge strane jedna evroligaška ekipa kao što je Crvena zvezda", zaključio je on.



Utakmica se igra sutra od 17.00 u Laktašima.