Zvezda razbila Krku, gosti igrali samo poluvreme!

Košarkaši Crvene zvezde stigli su do ubedljive pobede protiv Krke u poslednjem meču 5. kola ABA lige slavivši sa 88:62 (18:15, 26:14, 23:17, 21:16).







Crveno-beli su posle nešto slabije uvodne prve četvrtine i većeg dela druge pred poluvreme dodali gas, a u nastavku se protivnik apsolutno ništa nije pitao.





Najefikasniji u pobedi Zvezde bio je Ognjen Dobrić sa 16 poena uz četiri pogođene trojke, a dvocifren je bio i trio Amerikanaca.





Kori Volden je ubacio 13 poena, O'Brajant 11, dok se Lojd zaustavio na 10. Kraj utakmice 🏀



KK Crvena zvezda mts 88@bckrka 62



📊 @OgnjenDobric 14 poena, Walden 13 poena, O'Bryant 11 poena#ABALiga #kkcz #TogetherWeStand pic.twitter.com/vxnih7FjA6 — KK Crvena zvezda (@kkcrvenazvezda) November 2, 2020







Zvezda je povela sa 5:0 zahvaljujući sjajnom Lojdu, a prve poene na meču Krka je postigla tek u četvrtom minutu nakon koša Vrapca.

U finišu poluvremena istakao se i Volden, što poenima, što asistencijom, ali je plus 15, sa koliko se otišlo na poluvreme, doneo Lengston Hol.





Treća četvrtina bila je ključna za trijumf Zvezde pošto su izabranici Saše Obradovića praktično prelomili meč u ovom delu igre.



Dvocifrenu prednost do koje su stili serijom krajem prvog poluvremena učvrstili su tokom treće deonice stigavši i do velikih plus 22 u jednom trenutku.



Ovaj deo igre obeležio je Simonović, koji nije toliko bio zapažen u prvom poluvremenu.



Nakon 21 poen prednosti za Zvezdu poslednja četvrtina je ubila svaku neizvesnost po pitanju pobednika meča.





To nije poremetilo Zvezdine igrače, koji nisu posustali, već su u završnoj četvrtini stigli i do maksimalnih plus 30.





Zvezda je ovom pobedom ostala na maksimalnom učinku u regionalnom takmičenju, a priliku da nastavi istim stopama imaće protiv Primerske u narednom kolu.











Vrabac je posebno bio raspoložen u prvoj četvrtini pošto je ubacio koš-faul i zahvaljujući njemu gostujući tim je parirao favorizovanom domaćinu u ovom delu igre.Bivši igrač Partizana je u uvodnih 10 minuta postigao šest poena.Iskusni Rok Stipčević je na uvodnu u osmi minut realizovao oba slobodna bacanja vrativši meč na početak.Zvezda je tokom većeg dela prve deonice bila dekoncentrisana, najviše zahvaljujući dobroj odbrani Krka.Prvi deo igra okončan je prednošću Zvezde od 18:15 koju je doneo Jagodić Kuridža pošto je oba puta bi precizan sa penala.Druga četvrtina počela je trojkom Korija Voldena za 21:15, što je bila najveća prednost koju su crveno-beli imali od starta meča.Zvezda je poenima Dejana Davidovca sa penala stigla do maksimalnih plus osam u četvrtom minutu druge deonice.Krka se ipak nije predavala, pa je Škedelj zaostatak smanjio na pet poena pogotkom za tri.Potom je Kamfor dodatno istopio prednost Zvezde rešviši vrlo lagano situaciju jedan na jedan protiv Marka Simonovića. Zvezda je na polovini druge četvrtine vodila svega plus tri.Zvezda ipak nije dozvolila da se serija gostiju nastavi, pa su O'Brajant i Jagodić Kuridža postigli četiri brza poena.O'Brajant se posebno pokazao lepim poenima na drugi obruč uz dodatno slobodno bacanje. Njegovim poenima Zvezda je vratila maksimalnih plus osam.Ovaj košarkaš je za vrlo kratko vreme došao do sedam poena.Seriju je upotpunio Ognjen Dobrić, trojkom uz dodatno slobodno bacanje za ogromnih plus 13 u korist Zvezde.