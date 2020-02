Zvezda putuje u Niš, igra već sutra, a ovo su predviđanja!

Crvena zvezda putuje u Niš nakon treninga u sredu, a ekipu sa Malog Kalamegdana očekuje meč u četvrtak protiv Radničkog.





Svoje mišljenje dao je i Dragan Šakota, trener ekipe.



„Specifično takmičenje prema kome moramo da pokažemo respekt. U nacionalnom kupu svim imaju pravo da razmišljaju o trofeju, i to sam lično doživeo još 1987.godine kada sam vodeći ekipu iz Prve B lige stigao do trofeja u konkurenciji klubova koji su na papiru bili mnogo jači. Od tada sam naučio da svakom protivniku treba ukazati puno poštovanje. Takmičenje jeste takvo da će se igrati uzastopne utakmice ali za nas je to ove sezone već ustaljena praksa da igramo u tom ritmu. Razmišljamo samo o Radničkom i prvoj utakmici na turniru", rekao je Dragan Šakota.



Jedan od najiskusnijih u ekipi jeste Vladimir Štimac koji će biti uzdanica kluba u Nišu.



"Izašli smo iz teškog ciklusa u kome smo odigrali čak 5 utakmica, a tokom utorka i srede ćemo pokušati da se osvežimo, oporavimo na prvom mestu jer imamo dosta rovitih i bolesnih igrača, i pripremimo za početak nacionalnog kupa. Prvi meč je protiv beogradskog Radničkog. Na papiru smo favoriti, ali imaju nekoliko vrlo iskusnih igrača i treba maksimalno oprezno pristupiti toj utakmici. Da se ne ponavljamo svake godine, zna se u kom formatu se igra Kup, tri utakmice u 3-4 dana, ali i mogućnost da se osvoji trofej. Idemo utakmicu po utakmicu, naš cilj se zna, ali nismo jedini koji žele trofej i to u nepredvidivom takmičenju kakav je Kup Radivoja Koraća", kaže Vladimir Štimac.



Novi reprezentativac Srbije Ognjen Dobrić ističe da su iznenađenja bila česta u prošlosti u okviru Kupa Radivoja Koraća.



"Kup Radivoja Koraća je uvek važan, ali ne treba zaboraviti da se igraju tri utakmice u kratkom vremenskom razmaku, i kao takav je uvek specifičan i donosi iznenađenja. Imali smo vrlo naporan period iza nas, sada treba da se pripremimo u hodu za nove izazove koji nas očekuju u narednih nekoliko dana. Ne treba gledati mnogo unapred, moramo jednostavno da idemo utakmicu po utakmicu. Borićemo se, imamo naše ciljeve, ali imaju ih i drugi na ovom turniru", rekao je Ognjen Dobrić.