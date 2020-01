Zvezda putuje na megdan Pešiću bez PETORICE!

Crvena zvezda mts igra utakmicu u četvrtak protiv Barselone, a danas su košarkaši predvođeni trenerom Šakotom otputovali put Katalonije.



"Normalno vidite da program ide i tu nema stajanja. Mi smo odigrali utakmicu protiv Cibone odgovorno, koliko je bilo potrebno da se pobedi i da se zadrži koncentracija. Barselona je veliki izazov, ekipa iz gornjeg dela Evrolige. Mi nažalost, ne možemo da računamo na petoricu igrača, tako da nas to malo obeshrabruje, ali nadam se da ćemo rasterećeno odigrati jednu jednu dobru utakmicu”, rekao je Dragan Šakota.



Ipak, trener Zvezde nema previše razloga za optimizam.



“Uvek sam govorio da imam jedan izuzetan respekt za sve španske ekipe, a Barselona i Real su dve najkvalitetnije koje su pokrivene na svim pozicijama sa izuzetno visokim igračima i na spoljnim pozicijama, od pleja Hange koji je preko dva metra do trojki koji su do visine centra, gde oni mogu jako često da preuzimaju i da pokrivaju skokove sa tim spoljnim pozicijama. To je jedan kvalitet kojem mi u ovom trenutku ne možemo da pariramo, ali sa velikim entuzijazmom i rasterešćenošću možemo da odigramo kvalitetnu utakmicu što je vrlo bitno. Nikad se ne zna. Tako treba razmišljati. Da u svakoj utakmici gledamo šansu koja nam se ukaže”, kaže Šakota.





Svoje mišljenje pred ovaj meč dao je i Nikola Jovanović.



“I sami znamo da je raspored jako težak, ali definitivno kao što znate, Barselona je jedan od favorita u Evroligi. Igraju fenomenalno, ali opet ne treba ići tamo sa belom zastavom nego mislim da možemo da napravimo iznenađenje, da ih usporimo u tranziciji, da svedemo igru i igramo u nekom našem sporijem ritmu i da tražimo tu neku šansu. Siguran sam da neka želja i dodatna motivacija kada se igra protiv kluba kao što je Barselona neće nama nedostajati, bez obzira na dosta problema i da ćemo napraviti dobar rezultat”, rekao je Jovanović.



Inače, Crvena zvezda mts neće računati na Lazića, Davidovca, Kuridžu, Čovića i Perperoglua.