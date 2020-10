Zvezda – Protiv tradicije u Podmoskovlju

Himki je jedna od onih ekipa koju ljubitelji košarke često preziru, kao „skorojeviće“ u evropskoj košarci. Tim iz Podmoskovlja postoji nešto više od 20 godina, odmah po osnivanju prve sezone su izborili plasman u elitu i završili u top 10. Radi se jasno o posledicama velikog ulaganja u region koji se nalazi blizu Moskve.



Debitovali su u FIBA Korać Kupu, tu je penziju dočekao legendarni Bazarevič, ali je tim imao i par dobro poznatih reprezentativaca, poput Nosova i Sizova. Sve veća ulaganja su u Podmoskovlje dovela i igrače poput Poceka, Oskara Toresa koji je imao i NBA iskustvo, i Argentinca Volkovskog čiji je prvi dolazak u Rusiju vezan za CSKA, a kasnije je posle Bostona i Grčke naplatio u Himkiju veliko ime.



Ali, klub je rastao, stigli su i do finala, prvo Evro Čelendža, a onda krajem prošle decenije i Evrokupa. Osvojili su kup Rusije, prvi trofej, sledeće godine su debitovali u Evroligi, a onda i slavili u VTB takmičenju koje okuplja klubove iz bivše SSSR. Izrasli u jaku ekipu, koja često dovodi poznate strance, veliki budžet je uslovio dva trofeja u Evrokupu, očigledno kada ne igraju Evroligu prejaki su za drugo po snazi evropsko takmičenje.



Ono što je takođe zanimljivo je da nikada nisu uspeli da prekinu dominaciju CSKA svog najvećeg rivala u domaćem prvenstvu, doživeli su nebrojeno mnogo poraza od „Armejaca“ u raznim finalima.



Ali, četiri godine su standarni u Evroligi, bili su na putu za plej of prošle sezone kada je prekinuto takmičenje. Velike ambicije su najavili svojevremeno dolaskom Planinića i Fridzona, Kasnije su stigli Koponen i Tajris Ris, a Šved, najbolji ruski košarkaš je i jedan od naplaćenijih u Evropi.

Cilj je uvek isti, da se izbori plasman u plej of, mada je ove godine počelo loše. Ostao je Šved, kao i legendarni Monija, vratio se Džordan Majki posle sezone u Realu.



Sa Devinom Bukerom, Šveđaninom Jerebkom, Janisom Timom, Švedom, i našim Jovićem, uz igrače kakav je „Mus“ Monro, Karašev, Dairis Bertans, MeKoluma pojačanje iz Uniksa, da ne pominjemo nekoliko domaćih igrača, imaju jedan od najboljih rostera u ligi.



U to nema sumnje, u tim je uložen ogroman novac, pa su i ambicije takve. Rimas Kurtinaitis se vratio na klupu prošle godine, on je pet sezona proveo u Himkiju pre toga, postoji ogroman kontinuitet. Za njih je šteta što je sezona završena zbog korone, mogli su mnogo.

Mogu i ove sezone, Kimki je startovao sa pet poraza i oni su najveće razočaranje. Zbog toga je za neke utakmica protiv Zvezde poslednja šansa. Imali su problema i sa pandemijom i sa povredama. Početkom oktobra su Majki, Tima i Voronov bili pozitivni, pa onda Monro i Baraškov.



Sve se skupilo, ovo već deluje kao veliko upozorenje, ali još ima vremena za tim sa moskovske periferije.



Zvezda je dobila CSKA i Baskoniju, imaju 2-2 skor i neodigranu utakmicu sa Asvelom. Svojevremeno su Beograđani pre 13 godina preslišali Ruse u ULEB kupu, od 2015. U tri navrata crveno-beli su poraženi u gostima, dobili su dva meča kod kuće, jednom je, 2018. Himki odneo pobedu iz „Arene“.



U svakom slučaju, Moskovljani će dočekati na nož naš tim, samo dobrom odbranom Zvezda može do pobede.