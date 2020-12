Zvezda protiv ''braće'' - Pobede u serijama!

Svaki susret između Crvene zvezde i Olimpijakosa, bez obzira o kom sportu se radi, izaziva veliku pažnju, s obzirom da se radi o ''bratskim'' klubovima, čiji navijači decenijama gaje sjajne odnose i u svakoj prilici podržavaju jedni druge.



Večeras od 19 časova je vreme za novi košarkaški susret beogradskih i atinskih crveno-belih u Evroligi, koji će se odigrati u beogradskoj dvorani ''Aleksandar Nikolić'' u okviru 13. kola elitnog evropskog takmičenja.



Ovoga puta meč sa Olimpijakosom ne dolazi u najboljem momentu za ekipu Crvene zvezde. Tim Saše Obradovića vezao je tri poraza, od toga dva u Evroligi (Efes i Makabi), pa onda i prvi ove sezone u ABA ligi, protiv Budućnosti u nedelju (65:67).



Zvezda posle 12 odigranih kola ima četiri pobede i osam poraza, poslednji trijumf u Evroligi ostvarila je protiv Armanija u Milanu sredinom novembra, pa bi joj pobeda nad Olimpijakosom višestruko značila, kako bi se povratilo samopouzdanje ekipi. Ono što je najveći problem za trenera Sašu Obradovića uoči večerašnje utakmice jeste pozicija plejmejkera. Lengston Hol je povređen i neće moći da nastupi, a uz to je juče ozvaničen rastanak i sa Tejlorom Ročestijem, kome je istekao dvomesečni ugovor sa beogradskim crveno-belima.



Šta nam govori istorija dosadašnjih evroligaških dvoboja Crvene zvezde i Olimpijakosa?



Gledajući rezultate tih duela, već na prvi pogled upada u oči da se u tim susretima pobeđivalo u serijama.



Najpre je svoju seriju pobeda imao Olimpijakos, kome je Zvezda tri godine bila ''redovna mušterija'' i u tom periodu Atinjani su upisali pet vezanih pobeda nad Zvezdom u Evroligi, plus još dve u prijateljskim mečevima.



Najubedljivija je bila ona iz novembra 2017. godine, kada je Olimpijakos deklasirao Zvezdu sa čak 26 poena razlike (85:59). Taj poraz kao da je razbesneo beogradske crveno-bele, koji su postali rešeni da tu neugodnu tradiciju protiv bratskog kluba što pre prekinu.



I u tome su uspeli samo dva meseca kasnije, 26. januara 2018. godine, kada je Zvezda pred svojim navijačima savladala Olimpijakos sa 89:78. Imali su crveno-beli tada dosta kadrovskih problem,a, nisu mogli da računaju na tada jednog od svojih najboljih igrača Džejmsa Feldina, a tokom meča je zbog burnih reakcija na sudijske odluke i dve tehničke greške isključen Zvezdin šef struke Dušan Alimpijević, pa je ekipu do kraja meča i do te, možemo reći i istorijske pobede, doveo tadašnji Alimpijevićev pomoćnik Milenko Topić.

Taj meč pamtiće se i po nastupu tadašnjeg pojačanja crveno-elih Alena Omića, koji od dela Zvezdinih organizovanih navijača nije blagonaklono dočekan ali mu je drugi deo navijača pružio podršku.



Od tada, pa do ovog predstojećeg susreta, Zvezda i Olimpijakos su se još dva puta sastali i oba puta je Zvezda izašla kao pobednik, prvo u prijateljskom meču septembra prošle godine (73:71), a onda i u Evroligi pre godinu dana, kada je bilo 88:81 za Zvezdu.



Dakle, od kada je razbila maler, Zvezda ne zna za poraz od ''braće'', pa neka se ta serija u četvrtak nastavi, čime bi Zvezda istovremeno prekinula aktuelnu seriju poraza u poslednjih nekoliko mečeva koje smo na početku pominjali.