Zvezda ostala nepogrešiva u Milanu, izvanredni Lojd srušio Armani!

Košarkaši Crvene zvezde nastavili su sa izvanrednim rezultatima na gostovanjima Armaniju u Milanu pošto su u 9. kolu Evrolige slavili sa 87:79.



Bio je ovo maksimalni četvrti trijumf crveno-belih u "gradu mode" u Evroligi.



Najzaslužniji za pobedu bio je izvanredni Džordan Lojd koji je ubacio 17 poena, a osim njega istakao je i Kori Volden sa dva poena manje, dok je dok domaćih briljirao Vladimir Micov sa 13 poena.







Prva četvrtina protekla je u ravnopravnoj borbi i smenjivanju vođstva dva tima, ali je finiš deonice obeležila serija košarkaša Armanija koji su posle uvodnih 10 minuta vodili sa pet poena prednosti.



Posebno je bio raspoložen u ovom delu Kaleb Tarčevski koji je u poslednjem minutu prve četvrtine postigao pet poena.



Na startu druge četvrtine Lengston Hol i Marko Jagodić-Kuridža pogodoili su po jednu trojku, pa je prednost "manekena" bila svega plus jedan.



Zvezda je poenima Džordana Lojda nakratko povela, ali je nedugo zatim Kevin Panter trojkom vratio plus pet domaćem timu.



Uzvratio je Lojd na isti način, ali je Vladimir Micov ubrzo vratio plus pet za Armani.



Bitnu trojku pogodio je Tejlor Ročesti na dva minuta pred odlaska na poluvreme donevši Zvezdi nerešen rezultat 43:43.



Zvezdi su do poluvremena vođstvo obezbedili Dejan Davidovac i Kori Volden, koji je u poslednjoj sekundi pogodio trojku.



Treća četvrtina protekla je u znaku crveno-belih koji su poenima Hola i Ognjena Kuzmića sa penala stigli do plus osam.



Crveno-beli su u nekoliko navrata imali i devet poena prednosti tokom ove deonice, ali nikako nisu dolazili do dvocifrene prednosti.



Poslednji minuti treće četvrtine doneli su seriju domaćih, a posebno je bio raposložen Micov, koji je u ovom delu igre stigao do dvocifenog broja poena.



U poslednju četvrtinu Zvezda je ušla sa plus šest zahvaljujući neverovatnom Lojdu koji je bio maksimalan za dva poena (4/4).



Prvi minuti poslednje deonice protekli su uzbudljivo. Veoma važnu trojku pogodio je Marko Simonović za plus sedam, a ubrzo je i Emanuel Teri poentirao za maksimalnih devet poena prednosti.



Volden je sa slobodnih bacanja doneo Zvezdi dvocifrenu razliku, ali je usledila serija domaćih koji su je ubrzo prepolovili.



A onda trojka u pravi čas. Lojd je stigao do svog 17. poena vrativši Zvezdi plus osam, a zatim je i Simonović doneo crveno-belima plus 10.



Usledile su dve brze trojke domaćih, koji su se spustili na minus šest, ali je Volden sa penala vratio plus osam.





Isti košarkaš je u ubrzo bio priseban sa penala i slavlje crveno-belih je moglo da počne.







Zvezda je ovom pobedom stugla do devetog mesta na tabeli, a veća za dva dana gostuje Barseloni.