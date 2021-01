Zvezda oslabljena i protiv Fenera, Radonjić nema predstavu kad će moći da računa na ovu dvojicu!

Zvezda će sutra od 19.00 igrati protiv Fenerbahčea u 18. kolu Evrolige.





"Svakako da nas očekuje težak meč. Fenerbahče je u poslednjim utakmicama pokazao da se nalazi u jako dobroj formi, mnogo, mnogo bolje izgledaju nego što je to bio slučaj pre toga. Dolazak Marka Gudurića je evedentno podigao kvalitet igre Fenerbahčea, jasno je da se 'slažu' i pokazuju u poslednjim mečevima da mogu da imaju značajnu ulogu u nastavku sezone u Evroligi. Na nama je da što uvek kažem, da prikažemo naš maksimum", rekao je Radonjić za sajt kluba u najavi utakmice.



Radonjić u prethodnim utakmicama nije mogao da računa na Džordana Lojda, Lengstona Hola, Marka Jagodić-Kuridžu i Marka Simonovića.



"Neki od njih se vraćaju u trenažni proces, sigurno da treba vremena da se to sve dovede na nivo koji zajedno svi mi želimo. Hol i Kuridža su počeli da rade, Lojd i Simonović još nisu i još ne znamo kada će se to dogoditi. Radimo po planu", kazao je Radonjić.

Košarkaš crveno-belih Dejan Davidovac je rekao da je Fenerbahče odlična ekipa koja se "diže".



"Međutim, ulazimo u dobrom raspoloženju u ovu utakmicu. Mislim da će odbrana biti ključ, Fenerbahče igra sa dosta akcija dosta 'setova' i biće nam potrebna puna koncentracija svih 40 minuta. I Fenerbahče kao gotovo sve ekipe u Evroligi ima dosta oscilacija.







Pre nekih dve-tri nedelje imali su rezultatsku krizu, imali su loš period, ali rezultati koje su napravili u međuvremenu jasno pokazuju da su se izvukli iz toga i da nas očekuje vrlo teška utakmica", naveo je Davidovac.