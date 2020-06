Zvezda krenula sa aktivnostima za sledeću sezonu, stigao jedan od najboljih u Evropi!

Pojačava se Crvena zvezda mts za narednu sezonu.



Prvo žele da obezbede veoma jake mlađe kategorije, osnovu za budućnost, pa je tako prvi stigao momak po imenu Luka Vudragović.



"Reprezentativac Srbije do 16 godina i jedan od najboljih bekova u Evropi rođenih 2004.godine Luka Vudragović potpisao je u sredu višegodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom", napisali su nam poruku iz Crvene zvezde mts.



Dolazi iz KK Vizura, visok je 197 cm, a igra na poziciji beka šutera.



„Mnogo sam srećan što sam potpisao ugovor sa Crvenom zvezdom, mojim klubom za koji navijam i na čije sam utakmice dolazio od malena. Znam da to mnogi izjavljuju, ali imao sam potrebu da kažem to i kao navijač kluba za koji ću sada igrati. Prvo u mlađim selekcijama. Jasno je da moram da radim puno, da puno treniram, ne zapostavljajući školu koja mi je takođe vrlo važna. Sada je sve na meni…“ rekao je Luka Vudragović prilikom zvaničnog potpisa ugovora na Malom Kalemegdanu.