Zvezda konačno obradovala navijače, pala Valensija!

U utakmici 15. kola Evrolige, košarkaši Crvene zvezde večeras su u beogradskoj dvorani ''Aleksandar Nikolić'' savladali ekipu Valensije rezultatom 76:73.





Zvezda je tako prekinula seriju od pet uzastopnih poraza i upisala peti trijumf od početka sezone. Valensija je pretrpela šesti poraz u 15 odigranih mečeva.







Crvena zvezda je i dalje bez pomoći povređenog Lengstona Hola, a na debi najnovijeg pojačanja Kina Koloma će morati još malo da sačeka, pa i dalje u organizaciji igre nije onako kako trener Saša Obradović želi.





Ipak, sa odličnom ekipom Valensije Zvezda se večeras vrlo dobro nosila.





Prva četvrtina protekla je u rezultatski ravnopravnoj borbi, a crveno-beli nisu imali rešenja za šut gostiju za tri poena, pa je Velansija u prvih deset minuta pogodila četiri trojke. I pored toga, gosti nisu uspeli da steknu neku osetniju prednost.





Druga četvrtina je u potpunosti pripala Crvenoj zvezdi, koja je već u njenom uvodnom delu napravila seriju 9:0 i povela sa 33:24. Razigrali su se i Lojd i O'Brajant i Zvezda je do kraja poluvremena konstantno vraćala razliku na ''plus devet'', pa je na poluvremenu bilo 45:36 za crveno-bele.





Najveću prednost Zvezda je stekla na samom početku treće deonice, kada je povela sa 48:36. Nekoliko minuta je delovalo da Zvezda drži stvari pod kontrolom, ali kako se bližio kraj ovog dela igre, Obradovićev tim je upao u krizu, gosti su polako smanjivali razliku i na kraju trećeg kvartala izjednačili na 57:57.





Bila je to najava dramatične borbe u poslednjoj četvrtini, a Valensija je tokom poslednjeg perioda nakratko povela sa 67:65 poenima Puerta sa linije penala.





Zvezda ipak nije dozvolila veći pad u igri, Džordan Lojd je ponovo peuzeo glavnu ulogu i domaći tim je na tri minuta pre kraja poveo sa 72:68.





Nikola Kalinić nešto kasnije tu prednost je učinio minimalnom, pogotkom sa linije slobodnih bacanja za 72:71, a onda ponovo bravura Lojda na ulasku u poslednja dva minuta, iz teške pozicije pogodio je za dva poena - 74:71 za Zvezdu.





Valensija ne koristi naredni napad, na drugoj strani Dejan Davidovac pogađa i Zvezda je u poslednji minut ušla sa pet poena prednosti - 76:71.





Usledio je tajm-aut, a Valensija posle još jednog prekršaja crveno-belih smanjuje na 76:73. Do kraja ni jedni ni drugi ne koriste svoje napade, Valensija je izgubila loptu u posldnjim sekundama i slavlje crveno-belih moglo je da počne.







Bio je to možda i ključni trenutak meča, gosti do kraja nisu uspeli da uzvrate i Zvezda je stigla do svoje pete ovosezonske pobede u Evroligi.





Džordan Lojd sa 20 poena i šest asistencija najefikasniji u Zvezdi, O'Brajant je upisao 15, uz četiri skoka, a u Valensiji Prepelič i Labejri po 15 poena. Nikola Kalinić je upisao pet poena, četiri skoka i tri asistencije protiv svog nekadašnjeg kluba.



