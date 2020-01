Zvezda - Kad se vraćaju Čović i Jagodić-Kuridža?

Crvena zvezda ima problema sa par povređenih igrača, uz to ni Čarlsa Dženkinsa nije bilo u timu u prethodnih par mečeva, jer je putovao u Ameriku, ali to se ne odražava na njene rezultate, s obzirom da je serija pobeda sve duža.





Dragan Šakota u razgovoru sa novinarima posle Filip Čović je propustio već nekoliko utakmica zbog povrede, potom se povredio i Marko Jagodić-Kuridža, a kakva je trenutno situacija sa njima dvojicom, otkrio je Zvezdin strategu razgovoru sa novinarima posle pobede nad Mega Bemaksom (103-85)



''Kod Kuridže znamo da je odsustvo od deset do 15 dana, a za Filipa Čovića ne znamo. To su igrači koji nam fale, no uvek to neko nadoknadi'', istakao je Šakota.





Večeras se na povredu skočnog zgloba požalio i Dejan Davidovac.





''Nadam se da nije nista ozbiljnije, jer već imamo probleme sa povredama'', konstatovao je Šakota.