"Zvezda je imala bolju psihologiju"

Trener košarkaša Crvene zvezde Dragan Šakota rekao je večeras posle pobede nad Partizanom u "večitom" derbiju da je njegov tim imao imperativ trijumfa.







"Čestitke igračima na zasluženoj pobedi, Partizan je igrao dobro. Prvo poluvreme je utakmica možda bila lepša, ali je završnica bila zanimljiva. Mi smo bili pod imperativom pobede i imali smo pritisak", rekao je Šakota novinarima posle meča.



Zvezda je večeras kao domaćin u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić" pobedila Partizan sa 92:86 u 18. kolu ABA lige.



"Mislim da su imali bolju psihologiju pred utakmicu, u boljoj situaciji su od nas. Baš smo bili pred moranjem pobede i to se razlikuje. Ta njihova rasterećenost im je omogućila bolji procenat šuta i to se odrazilo na te procente", kazao je Šakota.



Meč je obeležilo čak 19 promena u vodjstvu i 12 nerešenih rezultata.



"Ništa nije zagarantovano u derbiju, pa tako ni velika prednost ne donosi pobedu. Jednu situaciji smo slabo branili i odatle su imali otvorene šuteve. Mislim da će ovo biti dobro iskustvo. Mnogo sam gledao Partizan, ali drugačije kada ga doćiviš", dodao je on.



Šakota je posebno pohvalio Bilija Berona i Marka Jagodića Kuridžu.



"Bio je jedan lep derbi. Beron nas je vodio do pobede, možda jer je sva koncentracija bila na Lorencu Braunu koji je pritom bio i mnogo istrošen. Nisam znao da su svi igrači postigli koš, ali i da neki nisu, poput Kuridže, on je odigrao herojsku utakmicu", kazao je Šakota.



Trener Zvezde istakao je da bi voleo da se s Partizanom sastane u završnici svih takmičenja, kao i da nije neočekivano da u nekim predstojećim mečevima "neka od ekipa posustane i izgubi s velikom razlikom".