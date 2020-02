Zvezda između pakla i raja, da li je večeras utakmica sezone?

Partizan i Budućnost su praktično nedostižni na tabeli i oni će se boriti za prvo mesto, dok se ostali učesnici traže za plej-of. Cedevita Olimpija, Crvena zvezda mts, Primorska i Mornar su ekipe koje će se boriti za dva dodatna mesta.



Primorska je porazom u Železniku sebi smanjila znatno šanse da se domogne plej-ofa, a Mornar je taj koji čeka iz prikrajka. Mornar svoju šansu vidi upravo u večerašnjem meču protiv direktnog protivnika za plej-of, Crvene zvezde mts.



Zvezda je na 12-6, Mornar ima 11-7 i pobedom bi se izjednačio sa Zvezdom na četvrtom mestu, s tim što će se gledati prvo međusobni susret ove dve ekipe ukoliko na kraju budu imale istovetan skor pobeda i poraza. Ono što je sjajno za Zvezdu jeste ona pobeda nad Baranima u Beogradu od 23 poena razlike, veliki je to plus za tim Dragana Šakote koji igra sve bolje u ABA ligi.



Evo i rasporeda za Zvezdu i Mornar do kraja sezone ABA lige.



Zvezda - Cedevita Olimpija (D), FMP (G), Zadar (D)

Mornar - Budućnost (G), Krka (D), Mega (G)



Dakle, Zvezda bi večerašnjim porazom mogla dobro da zakomplikuje situaciju, a pobeda bi značila da je praktično obezbedila učešće u plej-ofu.



Zbog toga košarkaši Zvezde ovaj meč moraju shvatiti kao utakmicu sezone...





Utakmica počinje u 18 časova.