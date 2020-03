Zvezda godinama pobeđuje FMP, ali Šakota i Lazić pozivaju na oprez

Trener košarkaša Crvene zvezde Dragan Šakota rekao je danas da njegova ekipa u predstojećem meču protiv FMP-a mora biti oprezna i istakao da samo odgovornom igrom može doći do pobede.



"Pristup prvoj utakmici koju smo odigrali sa FMP-om kao domaćini nije bio na nivou koji sam želeo i sama dešavanja na tom meču podsećaju da moramo da budemo maksimalno oprezni", rekao je Šakota, prenosi klub.



Košarkaši Zvezde gostuju sutra FMP-u u utakmici 21. kola ABA lige.



"Igramo protiv vrlo talentovane, mlade i ambiciozne ekipe, koja je svoj kvalitet pokazala ne samo na toj utakmici nego i tokom cele sezone u ABA ligi. Zato samo maksimalnom igrom, odgovornom igrom, uz maksimalan respekt prema ekipi koja nas čeka u ponedeljak, možemo da dodjemo do rezultata", rekao je Šakota.



Kapiten Zvezde Branko Lazić rekao je da nema mnogo nedoumica i tajni kada je u pitanju naredni rival njegove ekipe.



"Agreisvna, brza ekipa, koja igra vrlo čvrsto, imaju kvalitet, pobeđivali su ove sezone i na papiru jače ekipe, ostale su propisno namučili, uključujući i nas. Taj prvi meč mora da nam bude upozorenje i nauk, jer će naš rival igrati bez opterećenja", rekao je Lazić.



"Osnovni cilj su davno ostvarili, ali radi se mladoj i ambicioznoj ekipi i zato moramo da otvorimo dobro utakmicu i odigramo čvrsto i odgovorno", dodao je on.



Utakmica FMP - Crvena zvezda igra se sutra od 17.00.