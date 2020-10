Zvezda bez municije, drugi poraz u EL!

Drugi poraz Crvene zvezde mts u Evroligi, a prvi na svom terenu u okviru trećeg kola ovog takmičenja. Bolji od tima Saše Obradovića bio je Žalgiris rezultatom 69:75.



Poenima Džordana Lojda i Ognjena Kuzmića Crvena zvezda mts je povela sa 5:0, a gledali smo granitnu odbranu ekipe Saše Obradobića do sredine prve deonice.



Na nešo više od pet minuta do kraja prve četvrtine Zvezda je imala 9:2, ali su Lovernj, Jokubaitis, Lekavičius i Grigonis izjednačili rezultat na 11:11 veoma brzo.



Do kraja prve četvrtine bez većih serija, na mini-odmor se otišlo uz rezultat 19:19.



Ponovo je Lojd krenuo trojkom četvrtinu, a nakon nove trojke za Crvenu zvezdu koju je postigao Torijan Volden bilo je 29:25. Ipak, predvođeni Žofrijem Lovernjom gosti uspevaju da preokrenu rezultat i da povedu sa 31:36.



Dosta grešaka košarkaša crveno-belih smo videli u samoj završnici poluvremena, pa nije čudila prednost gostiju.



Početkom drugog poluvremena trojkom Hejsa Žalgiris je imao maksimalnih +9, ali je Zvezdu u igru vratio Dejan Davidovac. On je vezao osam poena, pa se par minuta igralo koš za koš.



Rezultatska klackalica se razvukla do poslednje četvrtine kada su gosti preko Jankunasa stigli do 60:64, a bolna je bila trojka Jokubaitisa za 62:69.



Veliki broj grešaka i promašaja, ali i dobrih odbrana na obe strane sredinom poslednje deonice, pa četiri i po minuta nismo videli poene na obe strane, sve dok Džordan Lojd nije uspeo da postigne poene.



Hol je uspeo poenima da donese totalnu neizvesnost na minut i po pre kraja (67:69), ali nisu imali snage košarkaši Saše Obradovića da dođu do totalnog preokreta u finišu gde su gosti bili sigurni sa linije za slobodna bacanja.





U Zvezdinim redovima Džordan Lojd 19 poena, ali je i on imao veliki broj promašenih šuteva (3/9 za tri). Davidovac 11, kao i Volden, a Lengston Hol 9.



Kod pobednika Lekavičius 16, Lovernj 12.