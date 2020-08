Zvanično - Pao novi potpis u Barsi, još jedan i roster je gotov?

Argentinski košarkaš koji će u seprembru napuniti 20 godina se prijavio na draft, ali ima pravo da do deset dana pred samo biranje povuče prijavu.



Kako mu je ukazana prilika u ekipi Šarunasa Jasikevičijusa, sva je prilika da će to pravo i iskoristiti, te da će pokušati da se nametne skautima najjače svetske lige kroz partije u dresu "Blaugrane".



U Barsu je stigao leta 2018. godine, zaigrao je za B tim, a u prethodnoj sezoni je povremeno dobijao šansu i u prvom timu.



Za minute će se boriti sa Ertelom i Kalatesom, verovatno ima najjaču konkurenciju u Evropi na mestu organizatora igre, ali će zato imati i dva sjajna mentora, uz koje će nesumnjivo napredovati.

Ostalo je da Barsa reši još pitanje centra, ekipu je napustio Ante Tomić, uskoro bi to trebalo da uradi i Pustovji.



Jan Veseli je bio velika želja, ali je Čeh odlučio da ostane u Fenerbahčeu, čini se da ni Pau Gasol nije rešenje.



Opcije su sužene, ali u Barsi su izgleda rešili da budu strpljivi, videćemo da li će im se to isplatiti.



Kada se sve sabere i oduzme, Jasikevičijus ima sledeći roster na raspolaganju.



PG: Nik Kalates, Toma Ertel, Leandro Bolmaro

SG: Kajl Kjurik, Kori Higins, Aleiš Font

SF: Adam Hanga, Aleks Abrines, Serhi Martinez

PF: Nikola Mirotić, Viktor Klaver, Rolands Šmits

C: Brendon Dejvis, Pjer Oriola, Artem Pustovji*