Kao što smo napomenuli, sve utakmice Evrolige se odlažu do daljnjeg, baš kao i mečevi Evrokupa. Dakle, utakmice Crvene zvezde mts i Partizana u Evroligi i Evrokupu neće biti odigrane u predviđenim terminima.



Evroliga je upravo objavila saopštenje u kom se navodi da će doći do prekida svih takmičenja zbog Korona virusa.



Ova dva takmičenja će biti na pauzi, a kada se vraćaju?



To još niko ne zna, ni čelni ljudi Evrolige, pa ćemo sačekati razvoj situacije i smirivanje Korona virusa tokom prolećnih dana što je i za očekivati.