Zvanično - Ni Zvezda, ni Partizan, centar potpisao za Budućnost!

Ranije danas osvanula je vest da se Dragan Apić rastao sa ekipom Igokee u ekspresnom roku, kako je ugovor sa klubom potpisao tek početkom meseca.



On je prema rečima generalnog menadžera Igosa dobio ponudu koja se na odbija, a ubrzo su se pojavile i informacije da se radi o ponudi iz Podgorice.



Sada je stigla i potvrda, Dragan Apić je novi košarkaš Budućnosti.



Nakon što je napustio Aleksandrovac spekulisalo se da bi mogao da se vrati u Zvezdu ili čak da pojača Partizan, ali on je potpisao dvogodišnju saradnju sa Podgoričanima.



"Dvadesetčetvorogodišnji centar, Dragan Apić, u naredne dvije sezone nastupaće u plavo bijelom dresu.

Apić igra na pozicijama centra, visok je 206cm



Dragan Apić je karijeru počeo u Vršcu za koji je nastupao od 2012. do 2015. godine. Nakon Vršca potpisuje za Crvenu Zvezdu ali je nastupao za FMP 4 sezone kao pozajmljen igrač do početka 2019. godine. U FMP-u je u sezoni 2018/19 bilježio 21.3 poena, 7.1 skoka i 1.8 asistencija po meču i bio je najbolji poenter ABA Lige te sezone. Nakon FMP-a Apić prelazi u Lokomotivu iz Kubana. U upravo završenoj sezoni osim za Lokomotivu nastupao je i za San Pablo Burgos u ACB Ligi i Ligi Šampiona.



Dragane, dobrodošao u Podgoricu!", stoji u zvaničnom saopštenju kluba.