Zvanično - Jedan od najkorisnijih igrača VTB lige nije po Zvezdinom ukusu, završio u Italiji!

Welcome to Brescia, Dusan Ristic❗️ ➖ Brescia punta sempre più in alto: ufficiale l'acquisto di Dusan Ristic, la nuova torre della Germani ➖ Il serbo arriva in Italia in prestito per una stagione dalla Stella Rossa Belgrado, squadra con cui è cresciuto cestisticamente ➖ Nella sua esperienza ci sono anche 4 anni di college alla University of Arizona e la stagione trascorsa in VTB nelle fila dell'Astana ➖ 💬 Le dichiarazioni del direttore sportivo Marco Abbiatii e di coach Vincenzo Esposito ➖ #GoLeonessaGo