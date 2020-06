Zvanično je, prihvaćen novi format NBA lige!

NBA liga se nastavlja, to je i zvanično.



Najveća košarkaška liga na svetu će se nastaviti u skraćenom formatu, igraće 22 ekipe (13 sa Zapada i 9 sa Istoka). Razlog za ovu brojku jeste da su šansu dobili apsolutno svi timovi koji su imali šansu za plej-of. Imajući u vidu da je na Zapadu bila daleko veća borba, veći broj timova je došao do šanse da uzme titulu koja će biti nikad dostupnija za pojedine timove.



Igraće se u Orlandu, počeće 31. jula.



Evo i timova koji će učestvovati:



Boston Seltiks, Bruklin Nets, Dalas Maveriks, Denver Nagets, Hjuston Rokets, Indijana Pejsers, LA Klipers, LA Lejkers, Memfis Grizlis, Majami Hit, Milvoki Baks, Nju Orleans Pelikans, Oklahoma Siti Tander, Orlando Medžik, Filadelija 76ers, Finiks Sans, Portland Trejl Blejzers, Sakramento Kings, San Antonio Spars, Toronto Reptors, Juta Džez i Vašington Vizard.



Svaka ekipa odigraće po osam utakmica regularnog dela nakon čega sledi plej-of.



Sistem je donekle i komplikovan, ali recimo da se računaju sve utakmice do sada, a ukoliko razlika u pobedama bude manje od četiri između osmoplasiranog i devetoplasiranog (recimo 35 pobeda jedne ekipe naspram 32 druge ekipe), onda će se igrati "plej-in" turnir koji će dati osmoplasirani tim.



Za ovaj format su glasali svi, osim Portlanda.