Zvanično, bivši košarkaš Zvezde stigao u Partizan!

Nekadašnji košarkaš Bajerna, Estudijantesa, Crvene zvezde i Mega Bemaksa Nemanja Dangubić od naredne sezone će zaigrati u Partizanu, potvrdio je taj klub.



Doskorašnji igrač Estudijantesa, kojeg je 2014. godina na NBA draftu izabrala Filadelfija, rođen je 1993. godine u Pančevu, a do sada je igrao za minhenski Bajern, Crvenu zvezdu MTS, Mega Bemaks i Hemofarm.



U mlađim selekcijama, Dangubić je branio boje reprezentacije Srbije sa kojom je osvojio dve srebrne medalje, na Evropskom prvenstvu u za uzrast do 18 godina, odnosno Svetskom prvenstvu za uzrast do 19 godina.



"Jako sam srećan što ću biti deo tima i organizacije Partizana. Poznajem dosta novih saigrača od ranije, sa nekima sam igrao zajedno na početku karijere i poznajem ih jako dugo. Takođe, od ranije, iz reprezentativnih selekcija, poznajem i stručni štab. Radujem se radu sa trenerom Vladom Šćepanovićem, srećan sam i vrlo motivisan pred novu sezonu", izjavio je Nemanja Dangubić za klupski sajt, nakon potpisivanja ugovora čiji detalji za sada nisu poznati.



Partizan je prethodno pojačao svoj tim plejmejkerom Kodijem Miler-Mekintajerom, a u međuvremenu je trenera Andreu Trinkijerija na mestu šefa stručnog štaba zamenio njegov dosadašnji pomoćnik Vlado Šćepanović.