Zvanično, Amerikanac pojačao Zvezdu!

Kao što je i najavljeno, američki bek šuter Kevin Panter potpisao je ugovor sa Crvenom zvezdom mts do kraja tekuće sezone.



Ovaj 26-godišnji košarkaš na Mali Kalemgdan stiže iz grčkog Olimpijakosa, gde ove sezone zbog velike konkurencije nije dobio pravu priliku.



Može da pokrije obe bekovske pozicije, a u Evropi je stekao ime nakon što je sa AEK-om i Virtusom iz Bolonje osvojio dva trofeja u FIBA Ligi šampiona i to godinu za godinom, a bio je i MVP završnog turnira minule sezone sa čak 26 poena i sedam skokova.



Letos je parafirao dvogodišnju saradnju sa Olijem, ali je na 11 nastupa u EL prosečno na terenu provodio po 18 minuta i beležio oko sedam poena za to vreme.



Trener "crveno-belih" Dragan Šakota je sa Panterom i sarađivao u AEK-u, zajedno su osvojili dva trofeja.



Panter će nositi i specifičan broj na dresu "00", a debitovaće u ponedeljak u Podgorici protiv ekipe Budućnosti.



Panter je drugo decembarsko pojačanje Zvezde, koja je nedavno potvrdila povratak Vladimira Štimca, dok je klub već napustio Nemanja Nenadić (Mega), a to će kako stoje stvari uskoro uraditi i Mo Faje i Derik Braun.



Welcome to BC Crvena zvezda mts! 🔴⚪️#kkcz #WeAreTheTeam #TogetherWeStandTogetherWeCan https://t.co/gdZFn8GJMf — KK Crvena zvezda (@kkcrvenazvezda) December 27, 2019