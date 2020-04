Zvanična reakcija Budućnosti: ''Netačno, zlonamerno, tendenciozno!'' Šta je Ostoja odbio?

Košarkaški klub Budućnost demantovao je da je na današnjem sastanku klubova ABA lige došlo do verbalnog sukoba predsednika podgoričkog kluba Dragana Bokana i prvog čoveka Partizana Ostoje Mijailovića.



"Navodi su netačni, zlonamerni i tendenciozni, mada je njihov cilj jasan", saopštila je Budućnost reagujući na pisanje pojedinih medija.



Taj klub je naveo da su na današnjem sastanku izneti predlozi o završnici ABA lige, medju kojima je i predlog Budučnosti da se do šampiona regionalnog takmičenja i plasmana u Evroligu dodje igrom na parketu.



"Predsednik Budućnosti je predložio da se iscrpe sve mogućnosti odigravanja plej-ofa. Ako za to, ipak, ne bude mogućnosti, čak je predložio da fajnal-for bude odigran u Beogradu, a isti bi organizovao Partizan, kao prvi na tabeli posle 21. kola", navodi se u saopštenju podgoričkog kluba.



Kako se dodaje u saopštenju, predsednik Partizana Ostoja Mijailović to nije želeo da prihvati.

"Mislimo da je ovo više nego korektan predlog Budućnosti, a svoj stav smo nedvosmisleno iskazali, što ne predstavlja verbalni sukob, kako je navedeno. Napominjemo da sa Partizanom imamo veoma korektne sportske odnose", zaključuje se u saopštenju Budućnosti.