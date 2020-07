Žreb nemilosrdan, Partizan dobio teške rivale u Evrokupu!

Danas je obavljen žreb za prvu fazu naredne sezone Evrokupa, pa je tako svoje rivale u ovom evropskom takmičenju dobio i Partizan.



U grupi A, "crno-beli" će se sastati sa Uniksom (Rusija), Huventudom (Španija), Venecijom (Italija), Bahčešehirom (Turska) i Buržom (Francuska).



Evo i sastava sve četiri grupe:



Grupa A: Uniks (Rusija), Huventud (Španija), Partizan (Srbija), Venecija (Italija), Bahčešehir (Turska), Burž (Francuska).



Grupa B: Unikaha (Španija), Budućnost (Crna Gora), Makabi Rišon (Izrael), Breša (Italija), Ulm (Nemačka), Bulonj (Francuska)



Grupa C: Lokomotiva Kuban (Rusija), Andora (Španija), Lijetkabelis (Litvanija), Virtus Bolonja (Italija), Monako (Francuska), Antverp (Belgija).



Grupa D: Promiteas (Grčka), Gran Kanarija (Španija), Trento (Italija), Cedevita Olimpija (Slovenija), Bursaspor (Turska), Nanter (Francuska).



Prvi deo takmičenja igra se od 30. septembra do 16. decembra.



Četiri najbolja tima iz grupe prolaze u Top 16 fazu, koja će se igrati od 30. decembra do 3. februara.