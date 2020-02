Žocovih 500 - Srbin ne veruje u uspeh nakon debakla, ali navijači su uz njega!

kalbim fazlasıyla kırık ama Obradovic bize umutların en son öleceğini öğretti.Matematik bitti diyene kadar.... pic.twitter.com/GlvTU8oz6M — yaren (@afanofbbeko) February 20, 2020

Kederli günler olsa da bazen, seviyoruz seni canıgönülden... #FENER pic.twitter.com/2uZjegwkyN — Zelimir HBK ✌🏿 (@HBK_Obradovic) February 20, 2020



Košarkaši Fenerbahčea doživeli su težak poraz u 25. kolu Evrolige i to kod kuće, Real je odneo čitav plen iz Istanbula, više o samom susretu OVDE Navijači su ipak uz njega, proslavili su i jubilej koji je ostvario u finalu kupa minulog vikenda, kada je upisao 500. meč na klupi ovog turskog sastava.", stoji na jednom transparentu koji je osvanuo među navijačima Fenera na tribinama.Fener je gubio i 30 razlike u završnici, ali to nije sprečavalo navijače da slave jubilej svog trenera.Srpski stručnjak je sa Fenerom osvojio Evroligu 2017. godine, četiri puta je bio šampion Turske, u tri navrata je osvojio i Kup, kao i Superkup.Obradović je na konferenciji za medije nakon susreta, kao i uvek, rekao sve što mu je na duši.Istakao da je nedopustivo da pojedini igrači prestanu da se bore i zbog toga se izvinjavao navijačima.", rekao je Obradović.On je istakao da nije opravdanje to što Fener igra na tri fronta i cilja trofeje u svim takmičenjima, jer je na kraju krajeva u istoj situaciji i madridski Real.", dodao je trofejni srpski stručnjak.Za kraj je dodao i da sumnja u uspeh svoje ekipe u Evroligi ove sezone.", zaključio je Željko Obradović.