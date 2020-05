Žoc seo za sto, Fener u teškoj situaciji, da li je ovo ishod?

Željko Obradović se posle otkazivanja Evrolige danas navodno sastao sa čelnicima Fenerbahčea, u narednih par dana biće poznata odluka, ali mediji veruju da će prihvatiti ponudu da na klupi ostane još godinu dana, sa opcijom da produži na još dve sezone.



Fener je u teškoj finansijskoj situaciji, nisu primili plate od decembra, budžet će biti smanjen na pola. Jasno, ni ambicije kluba ne mogu da budu najveće, Kostas Slukas ima ponude iz domovine, ali i Rusije, a klub bi trebalo da napuste Lovernj, Kalinić, Datome koji se navodno vraća u domovinu, u Armani.



Ključni igrači neće prihvatiti drastično smanjenje ugovora, neki su poput Slukasa navodno to i saopštili klubu.



Ali, da li će Obradović ostati, to je pitanje svih pitanja, on je prihvatio navodno manju platu, ali pitanje je ambicija. U ovom trenutku je bliži ostanku, ali će turski klub verovatno imati sasvim novi tim u narednoj sezoni.











Međutim, ako im je za utehu, budžeti će svima biti smanjeni, Makabi se žali da nema evro u kasi, pomoći će država, PAO razmišlja da ode iz Evrolige, Olimpijakos će imati 30% manji budžet, isto čeka i španske timove, ali će svi biti jači od Fenera, kako stoje stvari...