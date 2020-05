Željko sve bliži odlasku?

Hoće li Željko Obradović ostati trener turskog Fenerbahčea?



Neizvesnost i dalje traje, mnogi su očekivali da će srpski trener i čovek koji je sa ovim timom osvojio Evroligu 2017. godine pregovarati sa upravom kluba i da će se sastati, ali se to još uvek nije desio.



To je potvrdio i Emilijano Karčija sa portala "Sportando".



Obradoviću ističe ugovor, a predsednik turskog kluba je pre desetak dana istakao da Željko može da ostane ako to želi.



"Dokle god Željko želi da ostane sa nama, Fenerbahče će biti njegova kuća. On je živa legenda Fenerbahčea. Nekoliko puta tokom sezone smo stavili do znanja da hoćemo da mu produžimo ugovor, ali je on rekao da bi najispravnije bilo da o tome razgovaramo na kraju sezone“, rekao je tada Kodž.





Sezona za Fener je završena odlukom Evrolige da se takmičenje prekine i proglasi nevažećim, što znači da Željko sada može da otpočne potencijalne pregovore sa Fenerom.